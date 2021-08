Spalletti sull’addio di CR7: “Gli equilibri non cambiano. Difficilmente la Juventus lotterà ancora per il quarto posto”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Genoa ha parlato così dell’addio di Cristiano Ronaldo e delle conseguenze che ne possono derivare sul campionato: “Per quanto mi riguarda è stato un campione da cui ci sono da imparare tante cose. E’ una persona professionale, ha una impostazione forte e sicura di quello che vuole andare a raggiungere obiettivi importanti e riesce e trasferire questo atteggiamento anche agli altri. Gli equilibri però non cambiano, ci sono altri campioni e altre cose oltre alle qualità di Ronaldo nel nostro campionato. Secondo me difficilmente la Juventus lotterà ancora per il quarto posto come accaduto nella scorsa stagione”.

Foto: Twitter Napoli