Spalletti sulla formazione: “Non ho nascosto niente, passerà molto dal possesso palla”

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni Rai a pochi minuti dalla sfida contro la Croazia decisiva per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024: “Non ho nascosto niente. Penso di avere a che fare con dei calciatori che sanno gestire le partite, per cui non vado a scombussolare totalmente la squadra perché si passerà molto dal possesso palla e noi abbiamo le qualità intatte per avere il possesso palla”.

Foto: Instagram Italia