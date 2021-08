Spalletti sul mercato: “Non mi manca niente. Se capita completeremo la rosa”

Luciano Spaletti si prepara ad esordire in campionato sulla panchina del Napoli. Domani ci sarà il primo impegno ufficiale in A contro il Venezia. Il tecnico di Certaldo, alla vigilia della partita, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore ha affrontato anche l’argomento relativo al mercato degli azzurri: “Ho la rosa qui davanti a me, non mi manca niente per giocare la partita e quelle successive, è chiaro che se si va a guardare forse per il futuro se capita di andare a completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per il nostro percorso e che essere noi è bellissimo. Si parte forti. Quando ho detto che ero felice di essere qui era per i nomi che c’erano già dentro la rosa, che preferirei tenere, non solo per la bellezza della città o della passione della gente”.

Foto: Sito ufficiale Napoli