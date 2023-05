Spalletti sul futuro: “Nessuna trattativa, tutto chiaro e definito. Dobbiamo solo dirlo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato del suo futuro: “Non sto aspettando niente, è tutto chiaro, è tutto definito. C’è soltanto da dirlo, e abbiamo convenuto con De Laurentiis nell’aspettare a dirlo. Non so quanto manca, ma è tutto chiaro. Fuochino, fuocherello, acqua: non vi inventate nulla, perché è tutto definito, non c’è stata alcuna trattativa. Da quella cena siamo usciti con tutto a posto“.

Foto: Instagram Napoli