Spalletti sul caso Acerbi: “Gli ho detto che avevo sbagliato, lui ha tirato fuori la storia di Juan Jesus”

12/10/2025 | 11:37:18

Spalletti ha parlato al Festival dello sport anche del caso Acerbi: “Sono sempre di più quelli che trovano scuse o motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi le responsabilità. Sono meno quelli che ci mettono la faccia. In questo caso la possibilità c’era stata di dirmi quelle cose che ha detto dopo. Convocazione di 20 giorni prima, non dici nulla. Poi il giorno prima ti telefono e ti dico guarda avevi ragione tu, in campo un allenatore deve essere sempre disponibile a valutare il campo e il campo diceva che era ed è uno dei più forti. Poi c’era stata la semifinale col Barça e aveva fatto gol. Io gli ho detto il campo ha detto che sei uno dei più forti, prima volevo puntare sui giovani per farli crescere, poi il campo ha detto che sei ancora un leader quindi avevo pensato di convocarti per la partita chiave. Gatti, Buongiorno infortunati, tra lui e Mancini avevo scelto lui. L’ho chiamato, mi ha risposto e mi ha detto se lei dice così allora vengo. Per cui l’ho convocato, poi sono passati 3-4 giorni ha giocato la fine di stagione, a 3-4 giorni dalla partita mi ha scritto e ha detto che non sarebbe venuto. Io l’ho chiamato e ha ritirato fuori la situazione di Juan Jesus. Anche lì eravamo intervenuti, sono cose delicate per il nostro calcio. Eravamo tutti partecipi della scelta, non è che potevo fare un colpo di testa. Avevo uno come Buffon a fianco. Se si è creato la soluzione per non avere la responsabilità di quello che è successo ed è felice, sono contento per lui”.

FOTO: Sito FIGC