Spalletti sui nuovi arrivati: “Raspadori ha enormi doti tecniche, Simeone straripante in ripartenza”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine dell’amichevole la Juve Stabia, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha così commentato la partita andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona: “Grande atmosfera allo stadio, la presenza dei tifosi oggi sottolinea il loro amore per questi colori. Noi dobbiamo rimbalzare verso di loro l’amore che ci trasmettono e ripagarlo. La Juve Stabia è stata benissimo in campo, ha reso difficile la partita e questo è merito di Colucci che sa fare il suo lavoro. Avevamo dubbi sulla condizione di qualche giocatore e questo match lo ha evidenziato. Siamo partiti malino e piano piano abbiamo iniziato a carburare. Raspadori? Ha dimostrato tutta la rapidità che lo contraddistingue, ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica, si è girato nello stretto diverse volte e ha mostrato a tutti le sue enormi doti tecniche. Anche il Cholito che ha dimostrato tutta la sua forza, straripante nelle ripartenze e grande forza fisica. E’ stato un ottimo allenamento e dopo aver estrapolato i dati vedremo nello specifico cosa dovremo migliorare nelle prossime sedute. Ndombele? Ha dimostrato e rimarcato tutta la qualità che ha con quel suo gol. Abbiamo perso a volte le misure, dobbiamo lavorare insieme perché ciò ti permette di avere una maggiore intesa in alcune situazioni. A volte abbiamo avuto bisogno di correre all’indietro e per questo dobbiamo lavorare”. Infine, ha parlato anche del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri impegnati al Franchi contro la Fiorentina: “C’è voglia di fare bene e dare il massimo. La Viola è un cliente scomodo e noi dobbiamo saper gestire bene la gara”.

Foto: sito ufficiale Napoli