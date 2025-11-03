Spalletti su Vlahovic: “Dusan sarebbe felicissimo di restare qui”

03/11/2025 | 19:07:11

Spalletti ha parlato in conferenza anche di Vlahovic e di altri singoli bianconeri: “Ha parlato di due calciatori fondamentali per la nostra squadra, perchè Cambiaso è un calciatore modernissimo. Cambiaso è un calciatore fortissimo che ti può dare tantissime soluzioni, perchè ti aiuta a mettere nel proprio anche gli altri. Però deve diventare forte di testa, ma è tanta roba. Dusan è leggermente avvantaggiato perchè lei è abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Lui non è disturbato dal contratto e vuole giocare solo a calcio. Yildiz? Un buon punto di partenza per qualsiasi persona e andare a domandare cosa vuole sentirsi dire e dove vorrebbe giocare. Lui vorrebbe interpretare quel ruolo da interno e sulla fascia sinistra. Lui è bravo da seconda punta e da esterno. Ovviamente può disturbarlo fare dei rientri da 100 metri”

foto sito juve