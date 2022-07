Spalletti su Koulibaly: “Se dovesse scegliere di andare via, non finiremmo mai di ringraziarlo. E guai a chi gli dirà qualcosa”

Serata di gala in cala Napoli, con il tecnico Luciano Spalletti, Rrahmani e Di Lorenzo che hanno incontrato i tifosi a Folgarida, nel ritiro del Napoli.

Queste le parole del tecnico su tanti temi: “Siamo ambiziosi e mi aspetto sempre dalla mia squadra che faccia qualcosa in più, questo dipende da tante cose”.

Su Koulibaly: “Io preferisco sempre Koulibaly a tutti, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, con lui abbiamo fatto più punti. Se dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. E’ una persona bravissima, è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche capitano, se dovrà scegliere differenti gli augureremo il meglio possibile perché lui se lo merita tutto. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse”.

Sul modulo: “A specchio con le squadre che giocano a 3 dietro? E’ ipotizzabile, ma bisogna andare dietro a un sistema di gioco che alleniamo giornalmente. Vedremo le caratteristiche dei giocatori quando la rosa sarà completa. A specchio con le provinciale vorrebbe metterle un po’ più a loro agio, sono tutte cose che vedremo dopo”.

Sull’arrivo a Napoli: “Mi sono emozionato perché il Napoli è veramente una roba importante calcisticamente. Ha avuto grandi squadre e il più grande di tutti, ogni volta che entriamo al Maradona è sempre emozionante. Poi c’erano grandi giocatori, quello è stato il trampolino più importante”.

La squadra più difficile da affrontare: “Il Manchester United, una volta ne ho presi 7. E’ stata la cosa più difficile da dimenticare”.

Foto: Twitter Napoli