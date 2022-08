Spalletti su Kim: “Sontuoso. Ha ricordato Koulibaly in alcuni atteggiamenti”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la bella vittoria per 5-2 del Napoli contro l’Hellas Verona, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha commentato la prestazione di “Kim è stato perfetto, sontuoso, in alcuni atteggiamenti ha fatto rivedere Koulibaly“.

Foto: Instagram Napoli