Spalletti: “Insigne per amore della maglia supererebbe qualsiasi ostacolo”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Juventus, si è soffermato anche su Lorenzo Insigne:

“Sta benissimo. A volte si fa fatica a trovare le parole giuste per provare a coinvolgere i calciatori nell’appartenenza e nell’attaccamento alla maglia e fargli capire l’importanza dell’essere protagonisti. A volte diventa molto più facile perché basta dire dei nomi, in questo caso qui se dici Insigne, Koulibaly, Ospina per quello che ho visto in questi giorni, basta fargli questi esempi e si va alla polpa del discorso. Insigne ha fatto vedere di essere uno che ha a cuore questa maglia, quest’amore per la maglia che gli fa superare qualsiasi ostacolo gli si ponga davanti”.

Foto: Instagram Insigne