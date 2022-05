Spalletti su Insigne: “I bambini sognano di diventare calciatori perché ci sono quelli come lui. È un prestigiatore”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha commentato in conferenza stampa, l’addio di Insigne: “Ho cominciato a rimpiangerlo da quando ho avuto la certezza che andasse via. Noi allenatore questi calciatori qui li critichiamo, magari sbuffiamo, ma quando non li hai a disposizione li rimpiangi perché ti mancano. Lorenzo fa parte di quei prestigiatori del campo, quegli illusionisti che riescono ad uscire da certe situazioni con la fantasia che apre lo sbocco per un risultato. I bambini sognano di diventare calciatori perché ci sono quelli come Insigne, come Del Piero, come Baggio, come Totti”.

FOTO: Twitter Napoli