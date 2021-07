Spalletti su Insigne: “Al suo ritorno parlerà col presidente. Poi sarà tutto più chiaro”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa da Dimaro, sede della prima parte del ritiro estivo degli azzurri. Ecco le sue dichiarazioni su Insigne:

Che anima ha trovato in questo gruppo? E che anima pensa di trovare in Insigne?

“Ho trovato un Napoli come me lo immaginavo, ma ne mancano ancora tanti. Dobbiamo riportare ancora tanti calciatori a casa, ci faranno comodo e andranno a impreziosire il mio pensiero. Con Lorenzo io ho parlato una volta per telefono e una volta gli ho mandato un messaggio e mi è sembrato il capitano che io m’immaginavo a vederlo da fuori. Ora però bisogna stare attenti a questa cosa qui. Voi sul fatto del contratto ci volete trovare la magagna in tutte le maniere, volete trovarci la malformazione. Abbiamo di fronte il capitano del Napoli e sappiamo chi è, ce l’ha fatto vedere anche agli Europei; e il presidente del Napoli, un imprenditore e un comunicatore. Sono due persone forti, che avranno tempo di guardarsi negli occhi e badare al sodo. Facciamo tornare Lorenzo, il presidente ci parla e poi sarà tutto più chiaro. Senza anticipare molto”.

Foto: Twitter Napoli