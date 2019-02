Spalletti su Icardi: “Noi l’abbiamo convocato, ha deciso lui di non venire. La fascia…”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. Queste le parole sul caso Mauro Icardi: “Noi l’abbiamo convocato, è lui che ha deciso di non venire a Vienna. La fascia di capitano? Una scelta dolorosa fatta per il bene dell’Inter. Come ha reagito Icardi? È dispiaciuto, ci è rimasto male. È stato difficile comunicarglielo. Io non mi interesso dei contratti, conta solo il rapporto con i miei giocatori e in questo senso è stato come un momento in famiglia e chi ti vuole bene ti dice le cose come stanno. La decisione l’abbiamo presa condivisa con tutte le componenti della società ed è stata fatta esclusivamente per il bene dell’Inter a 360 gradi”.

Foto: Inter You Tube