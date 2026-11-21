Spalletti su Conte: “Quando non allenavo, osservavo e studiavo con rispetto”

21/11/2026 | 16:59:25

Luciano Spalletti ha risposto alle parole di Conte, intervenendo in conferenza stampa: “Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L’ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare”. Conte ha ammesso nei giorni scorsi che gli piacerebbe in futuro chiudere il cerchio con la Juventus, dopo aver vinto tre scudetti sulla panchina dei bianconeri.

foto x juve