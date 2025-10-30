Spalletti stabilisce già un record: è l’allenatore della Juventus più anziano di sempre

30/10/2025 | 18:59:32

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ufficializzato da pochi minuti dal club bianconero. Il tecnico ha stabilito subito un primo record per il club: al momento dell’incarico, è il più anziano allenatore a guidare la Vecchia Signora. Spalletti batte il record fissato da Maurizio Sarri, che a giugno 2019, a 60 anni, era diventato il più “vecchio” allenatore della Juve di sempre. Ora tocca a lui.

Foto: sito FIGC