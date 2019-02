Spalletti: “La squadra ha reagito bene, Lautaro sta dando ottime risposte. Su Handanovic e Ranocchia…”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: “Quando mi chiedevano se Mauro e Lautaro potessero giocare insieme, rispondevo che i due giocatori erano e restano simili per caratteristiche. Ora vediamo. Conta come Martinez va a prendersi il pallone a Vienna per andare a battere il rigore, dopo averlo sbagliato contro la Lazio (in Coppa Italia, ndr). E’ forte, fuori area si vede che è più disinvolto rispetto a Mauro, poi bisogna vederne il peso in area. Mi è già capitato in passato di avere tre attaccanti da quaranta gol e comunque lottare per la salvezza. Non vuol dire che si può fare a meno di Icardi, fino a quando sarà qui vorremmo usarlo perché è una forza in più. Dovremo essere bravi a farlo convergere verso la squadra e non verso se stesso. La squadra ha reagito molto bene, ha fatto una buona partita anche se le nostre potenzialità sono superiori a quelle mostrate. Quando la tensione è così forte non è facile per la squadra, soprattutto per club di questo livello. Noi non siamo così solidi, la macchina dobbiamo ancora guidarla da soli, per questo prestazioni come quelle di Parma ci dicono che abbiamo fatto passi in avanti. Handanovic aveva già fatto il capitano, Ranocchia si mette sempre di traverso per difendere l’Inter. Noi di leader ne abbiamo in squadra. Ci metto anche Borja Valero. Icardi stesso caso di Totti? Non ho preso io questa decisione, ma la società”.

Foto: You Tube Twitter