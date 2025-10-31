Spalletti: “Spero di rientrare nel giro scudetto. Vlahovic? Non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società”

31/10/2025 | 12:49:05

Luciano Spalletti si è presentato come nuovo allenatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Spero di poter rientrare nel giro Scudetto, è quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere al massimo e quindi rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate 9 partite, ne mancano 29 e sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nella mia carriera, visto che sono anziano. Io non vedo perché mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori”.

Su Vlahovic e un contratto in scadenza a giugno 2026: “Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società. Poi valutando la sua ultima partita le sue intenzioni mi sembrano chiare”.

Foto: facebook Juventus