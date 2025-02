Spalletti: “Sorpreso dalle tre italiane fuori dalla Champions. Ma solo frutto di episodi”

Luciano Spalletti, CT della nazionale, ha rilasciato una intervista da casa sua, soffermandosi anche sulle tre italiane fuori dalla Champions.

Queste le sue parole: “Se mi aspettavo l’eliminazione delle tre italiane dalla Champions? No, non me l’aspettavo. Ma non sono eliminazioni figlie di un calcio che è peggiorato. Sono figlie di prestazioni e gesti che non sono andati a buon fine nella partita. Ma anche io sono rimasto abbastanza sorpreso”.

Quindi solo episodi? “Sì, solo episodi per quello che è stato lo scorrimento delle partite”.

C’è troppa esasperazione nei confronti degli allenatori?

“Secondo me sono frenetici tutti di fronte ai risultati, a volte anche io cambio troppo freneticamente opinione anche se li conosco e mi piace il modo in cui lavorano”.

Come le è sembrata la nuova Champions?

“Probabilmente una novità dal punto di vista delle abitudini, ma a me non è dispiaciuta. L’ho ritenuta bella e giusta a viverla da fuori, però sicuramente è stata una cosa nuova”.

Cosa pensa di questo campionato?

“Il campionato italiano è sempre importante, sempre livellato verso l’alto. Non c’è un appiattimento verso il basso, io vedo sempre cose nuove. Può sembrare che ci siano molte squadre sotto il loro livello, ma è determinato anche dalla complicazione nel giocare contro squadre di seconda fascia. E’ sempre difficile”.

Foto: sito FIGC