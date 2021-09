Spalletti: “Sono un po’ contadino. E per i contadini sognare non è mai prudente”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca, Luciano Spalletti ha parlato della stagione, paragonandosi ad un contadino e ai sogni.

Queste le sue parole: “Io mi diverto. Sto bene quando finisce la partita e abbiamo vinto. A volte dicono che sono contadino ed è vero, sono un po’ contadino. E per noi contadini sognare non è mai prudente. Noi guardiamo al raccolto di domani perché se la stagione cambia e non fai il raccolto è inutile fare sogni a lunga scadenza. Dipende dalla stagione che passerà domani e cosa riuscirai a portare a casa. Noi pensiamo a quello che abbiamo avanti, a quello che è domani, a ciò che possiamo raccogliere domani. Perché domenica è un po’ più in là e non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Foto: Twitter Napoli