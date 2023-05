Spalletti: “Sono orgoglioso di aver allenato l’Inter. Col Milan in Champions ci è mancato tutto”

Spalletti a DAZN prima della partita contro l’Inter: “Essere orgoglioso di aver allenato una squadra prestigiosa come l’Inter. Vanno fatti i complimenti: hanno fatto un grande campionato e averli messi così dietro dà la dimensione della nostra impresa avendo vinto il campionato così in anticipo. Sono stati bravi, si sono fatti trovare pronti in Champions e sono in finale meritatamente. Siamo arrivati in un momento particolare e con delle defezioni al momento die quarti. Ci è capitato di tutto in quelle due partite”.

Su Osimhen e Kvara: “Lo vedremo dentro la gara. A questo punto del campionato ci si porta sempre dietro qualcosa. Arriviamo con la formazione che ha giocato più spesso, si sono allenati bene in settimana e sono molto fiducioso. Siamo pronti ad assorbire l’affetto die nostri tifosi”.

Foto: Instagram Napoli