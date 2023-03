Spalletti: “Sono cose bellissime mai vissute in 64 anni”

Dopo aver ricevuto il premio “Bearzot”, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale momento del Napoli. “C’era bisogno di compattarsi e di fare un corpo unico per affrontare le difficoltà. Avete visto quanto è bella Napoli? Io ho deciso di vivere a Castello Volturno perché da com’è bella Napoli non si può guardare. Ci sono cos’è talmente belle che poi uno si impressiona e gli occhi diventano tutti azzurro. Ora bisogna che i calciatori siano bravi perché rischiano un po’ di sentirsi appagati e questo è il peggior nemico. Ma ogni volta che tento di fare discorsi del genere loro mi guardano a fine partita come a dire “hai visto che non è così?”. La Champions va vissuta totalmente e non vediamo l’ora di andarci a confrontare. Sono cose bellissime che non ho mai vissuto in 64 anni. Il tempo passa per non ripassare più e queste sono partite bellissime. Si riparte da zero. Da zerissimo. Era una delle qualità di Bearzot, lui è stato progenitore e fonte di ispirazione della nostra categoria. Dobbiamo state attenti a non fare torti al resto della squadra. Dentro la qualità individuale, come quella di Di Lorenzo, c’è la crescita dei calciatori e insieme si diventa una squadra fortissima. Ai bambini dico che se si va a scuola si palleggia meglio…”.

Foto: Twitter Napoli