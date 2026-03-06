Spalletti: “Sono convinto che faremo grandi cose. Vlahovic? Punta l’Udinese, Gatti è a disposizione”

06/03/2026 | 16:17:57

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Su cosa lavorare per fare un grande finale di stagione? Io sono convinto che faremo delle grandi cosi perché in un momento di difficoltà abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera. La squadra vera si vede nei momenti difficoltà e siccome ci sono capitati tanti episodi tutti insieme questo mi fa ben sperare per quanto riguarda il finale di campionato. Ora giocheremo delle partite dentro un ordine più corretto di tempistiche e stiamo recuperando un po’ di freschezza fisica e di testa. Io rimango io convinto che quello che ha percepito il nostro pubblico mi fa ben sperare. Gli indisponibili? Vlahovic punta l’Udinese. Federico ha recuperato ed è a disposizione. Io l’ho visto padrone di uno che deve avere la personalità da Juventus. La formazione la darò domani e tutti e due stanno bene. Mi è dispiaciuto delle critiche a Di Gregorio perché è inutile fare processi quando ci sono state delle problematiche collettive”.

Foto: X Juve