Spalletti: “Siamo tra le favorite, ma domani massima attenzione. Su Lautaro e il recupero di Icardi…”

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno contro il Rapid Vienna in Europa League: “Cosa non fare domani? Ripetere il secondo tempo dell’andata dove loro hanno dimostrato di avere qualità. Dopo il gol noi abbiamo trovato scioltezza, ma dobbiamo stare attenti perché so cosa vuol dire vincere a Mosca contro lo Spartak. Ripeto: il Rapid ha personalità e qualità. Per quanto mi riguarda dobbiamo ancora qualificarci. Lautaro? Ho detto che Martinez e Mauro che sono simili, ma come tutti i calciatori forti possono anche coesistere. Sono due prime punte. Uno è più bravo in area, l’altro dialoga più con la palla. Lautaro deve ancora far vedere di avere quella eccezionale bravura in area che ha Mauro: ho sempre detto che la sua assenza per noi è pesante. Il recupero di Icardi? Aspettiamo il programma del dott. Volpi. Ci atterremo strettamente solo a quello. Meglio se si fa la cosa giusta, io ho questi calciatori al momento a disposizione e penso a questi. Se me lo chiedete rispondo che, se seguirà quella che è la logica, tornerà al 100%. Inter favorita per la vittoria finale? Siamo tra le favorite come altre cinque o sei. Non ci sono favorite, c’è un pacchetto di squadre che possono vincere e noi ci siamo dentro. Le prossime gare vedranno se siamo in grado di mantenere le aspettative che questi colori hanno. Vogliamo andare fino in fondo. Ultimamente ho visto delle attenzioni maggiori che hanno fatto la differenza. Hanno difeso il terzo posto e se andremo agli ottavi bisognerà mettere in evidenza la qualità anche di chi gioca meno. Per noi è fondamentale perché il risultato è figlio di questi particolari. Infortuni e squalifiche limitano e avere il supporto di giocatori come Candreva è importante. Se mi dà fastidio sapere che siamo fuori dalla Champions? Abbastanza, ma bisogna sempre prendere il risultato del campo e analizzare tutto quello che potevi fare. Se non abbiamo fatto tutto, poco ci manca. Quel centimetro in più, dopo aver macinato diversi chilometri, potevamo farlo. Faremo tesoro di questa importante esperienza che stiamo portando avanti”.

Foto: Inter You Tube