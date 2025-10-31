Spalletti si presenta: “Sensazioni bellissime, le aspettative sono alte. Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli”

31/10/2025 | 12:20:12

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, presentandosi come allenatore della Juventus.

Queste le sue parole: “Le prime sensazioni? Sono sensazioni bellissime perché sappiamo tutti qual è la storia di questo club, l’organizzazione di questo club, sappiamo che c’è un’aspettativa alta però poi a entrarci dentro e avere un contatto diretto è sempre una bellissima emozione. Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli. Io ho grande rispetto del lavoro di Igor Tudor che saluto caramente, perchè è una persona splendida. Io sono sicuro di trovare una squadra allenata bene grazie alla professionalità di Igor. Ovviamente dobbiamo lavorare in maniera importante per raggiungere le nostre ambizioni. Ringrazio il direttore di Comolli per le belle parole”.

Foto: sito Juventus