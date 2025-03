Spalletti: “Serve un’impresa. Bastoni gioca. Maldini titolare perché no?”

Luciano Spalletti ha presentato in stampa Germania-Italia di Nations League in programma domani sera a Dortmund. “Bastoni sarà titolare, sul centro-sinistra è come se fosse sul divano di casa sua. Bastoni e Buongiorno sono giocatori forti, bisognerà farli coesistere con Calafiori. Il lavoro di Politano può farlo Zaccagni perché si tratta di un attaccante esterno da 4-2-3-1 e da 4-3-3. Ora entra spesso nel campo per lasciare la corsia al suo compagno della Lazio che avanza. Zaccagni sta bene, ma è rischioso farlo entrare dall’inizio. Chi affiancherà Kean? È meglio avere qualcuno che faccia un lavoro di raccordo tra i due reparti e in quel ruolo ne abbiamo diversi. Se facciamo giocare Kean e Lucca nell’eventuale forcing finale ci mancherebbe una prima punta. Maldini dall’inizio, perché no? Ha fatto vedere di essere un calciatore di livello top, ha soltanto bisogno di macinare minuti, può essere uno di quelli dietro Kean. Politano sta bene, l’ho tolto giovedì per avere qualche centimetro in più. La Germania è forte, ma all’andata abbiamo fatto quello che dovevamo per vincere. Proveremo a ripetere le stesse cose, sperando che il risultato sia diverso. In Germania l’Italia ha vinto la semifinale del Mondiale 2006? Non dobbiamo restare ancorati al passato, bisogna cercare di fare qualcosa di nuovo. Ora però serve un’impresa perché partiamo da una situazione di svantaggio”.

Foto: sito FIGC