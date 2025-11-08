Spalletti: “Serve più qualità davanti. Vlahovic aveva un problema alla schiena, è uscito stremato”

08/11/2025 | 20:52:43

Luciano Spalletti ha analizzato a Dazn la partita contro il Torino: “E’ chiaro che quando cerchi quella densità nell’altra metà campo, bisogna alzare il livello di qualità e diventa la velocità della palla, nei passaggi normali che può fare la differenza, perchè poi una palla giocata davanti due metri, anzichè una palla davanti e non dietro, ti dà la possibilità di non farti recuperare una postazione e ti va a stanare poi l’avversario, noi su questo dobbiamo sicuramente migliorare. Poi non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative, del livello che siamo e su questo lavorare. C’era un pochettino di stanchezza che si è visto, io avevo fatto le stesse scelte per non ritrovarmi poi a far entrare qualcuno stanco, allora poi è questa roba qui. Però sono molto contento della squadra, perchè ci ha provato per tutta la partita, anche se poi abbiamo preso un paio di ripartenze, trattasi di due-tre dove potevano essere pericolosi, però la grande parata di Di Gregorio è stato un doppio rimpallo che abbiamo perso e gliela abbiamo regalata noi, è stata abbastanza casuale. Dentro l’area, David è molto bravo, è la sua qualità. Poi lo fa sul tempo, non lo fa di fisico. Vlahovic aveva un problemino alla schiena e ha avuto coraggio a mettersi a disposizione, a fare una partita come ha fatto, ha avuto disponibilità e cominciava ad essere veramente stremato quando l’ho tolto. Però è chiaro che è giusto quello che dici, nel senso che con Vlahovic hai una presenza fisica che poteva dare più fastidio”.

foto x juventus