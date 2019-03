Spalletti: “Secondo tempo di carattere. Il nostro obiettivo è vincere”

Una vittoria che ha riavvicinato i tifosi dell’Inter alla squadra. Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ha parlato così al termine della gara vinta contro la SPAL ai microfoni di Sky Sport: “All’inizio della partita nessuno era fuori posto. Ci siamo fatti strozzare da questa difficoltà e a volte ci succede, però si perdono quelle che sono le nostre qualità e si diventa più timidi e insicuri. Ci sta di essere emozionati a San Siro, però sei un calciatore dell’Inter e devi assolutamente vincere questa partita e diventa tutto più normale e più semplice. Abbiamo il fuoco dentro, ogni tanto diventa una fiammella”. Dopo un primo tempo con pochi acuti, se non il gol annullato a Lautaro, l’Inter ha cambiato volto nel secondo: “Dopo il gol è cambiato tutto. La paura è una cosa differente rispetto alla timidezza, a noi succede che si viene trascinati dentro un motivo differente di analisi e i giocatori hanno meno tranquillità. Nel primo tempo è impossibile vedere quello che si è fatto, Dalbert diventerà un grande calciatore. Nel secondo tempo ha lasciato andare la gamba e ha spaccato la fascia sinistra. Noi abbiamo l’obiettivo di vincere, noi siamo qui per questo perché sennò diventa difficile mantenersi il contratto con l’Inter. Le vittorie determinano che sei un calciatore da Inter. Politano ha fatto un grande gol, grande prestazione anche di Lautaro. E’ stato un secondo tempo di carattere”. Infine su Icardi: “Non rispondo alle domande su Mauro perché qualsiasi cosa dico viene interpretata in tantissimi modi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter