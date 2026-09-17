Spalletti: “Sarr è un cavallino di razza. Cambiaso? È da valutare ogni giorno”

18/09/2026 | 00:09:52

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il NEC. Queste le sue parole:

“Se sono più soddisfatto del risultato o dei gol di alcuni dei miei giocatori? Posso dividere e dare lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato. Esser stati convincenti in più cose può farci ritrovare quella determinazione e quella direzione dove noi dobbiamo andare. Noi dobbiamo alzare il nostro livello di gioco. Sarr? È un cavallino di razza, perché ha la qualità della corsa. Questa sera ha fatto una buona partita nonostante fosse la prima. Chi ha le sue caratteristiche a volte perde qualcosa in qualità, ma è sempre stato vicino alla squadra e dentro alla situazione. Le condizioni di Cambiaso? È da valutare ogni giorno”.

Foto: X juve