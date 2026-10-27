Spalletti: “Sarr è a disposizione. Kolo Muani incute timore negli avversari. Kane Pallone d’Oro corretto”

27/10/2026 | 16:29:36

Luciano Spalletti presenta la sfida contro il Genoa in conferenza stampa, in programma domani alle 20:45.

Sul Pallone d’Oro: “Giusto darlo a Kane per troppe qualità. Ha roba da portare al suo fianco per ricevere un premio simile”.

Sul momento della Juventus: “La squadra e la società sono sul pezzo. Si è visto con quel calcio di punizione contro il Lecce. Senza la testa lucida, non si sarebbe mai potuto fare. La partita è di enorme difficoltà. La squadra ha sbagliato qualche passaggio di troppo nella ripresa, ma è lucida”.

Sugli attaccanti esterni e sul 433: “Se si ritornasse con la difesa a 4, si andrebbe a rimischiare un po’ tutto. La rotazione andrebbe fatta con quelli davanti”.

Sugli stessi 11 di Lecce: “Abbiamo recuperato Sarr ed è a disposizione. Abbiamo la possibilità di mettere come sotto punta gente come Conceiçao, Alajbegovic, Boga e Zhegrova. Va tenuto presente. Ho vista pulizia nelle scelte, chiarezza in ciò che la squadra ha provato in base alle richieste, seppur a ritmo basso. Qualcosa di diverso là davanti potrebbe essere fatto. Non è importante chi parte dall’inizio, ma come verranno fatti quei 20 minuti a disposizione”.

Sul guardare la classifica: “Noi dobbiamo vincere le partite e fare prestazioni convincenti come quella di Lecce”.

Sulla prova di Kolo Muani insieme a Woltemade: “Bisogna guardare ciò che provoca Kolo Muani negli avversari. Provoca un effetto di timore, dove i suoi compagni ne giovano. Poi, non è al suo miglior livello ma guardate come ci tiene, per esempio al gol di Douglas Luiz contro il Lecce. Ha avuto una reazione bellissima, non è geloso, è felice se la squadra vince e non se segna lui”.

Foto: X Juventus