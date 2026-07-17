Spalletti: “Sappiamo che la nostra rosa deve essere rafforzata e completata in alcune caselle”

17/07/2026 | 15:19:05

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa: “Il mio pensiero è sul mio operato e dove potevo fare meglio. Il mio pensiero va sempre al mio operato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro e ho vissuti questi giorni con un malessere addosso perchè noi viviamo di risultati. Il mio pensiero è andato ad organizzare tutto per avere un percorso diverso. Iniziamo domani contro una squadra che inizierà il campionato la prossima settimana. Noi abbiamo analizzato quello che non siamo riusciti a fare. Ora ci siamo messi nella strada giusta e adesso dobbiamo cambiare il passo della strada che dovremo andare a percorrere. La Juventus non è fatta per stare alla ruota e dobbiamo saper fare degli strappi. Mercato? Sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata. In alcune caselle anche completata”.

foto x juve