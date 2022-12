Spalletti saluta Mihajlovic: “Ciao Sinisa, sei sempre stato un avversario leale”

Luciano Spalletti ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso due giorni a soli 53 anni per leucemia. Queste le parole dell’allenatore del Napoli: “E’ un momento davvero molto triste per il calcio. Sinisa è sempre stato un avversario leale. Ogni volta che l’ho avuto davanti da calciatore e da avversario, dava sempre il grande vantaggio di far subito sapere in che modo chiaro e trasparente la pensasse sulle persone e sulle circostanze che aveva davanti. Ricordo l’ultima volta a Bologna, siamo entrati insieme in campo, mi ha espresso la sua simpatia per la squadra e la città e per la possibilità di andare a lottare per grandi traguardi. Per noi sarà un grandissimo vantaggio avere il suo supporto, magari seduto vicino a Maradona a vedere insieme le partite”.

Foto: Twitter Napoli