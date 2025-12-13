Spalletti: “Rugani si può usare in maniera ridotta, con Bremer ci andiamo cauti. Conceicao deve fare più gol”

13/12/2025 | 16:33:32

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di Rugani e Bremer: “Rugani si può usare in maniera ridotta, invece Bremer bisognerà andarci cauti anche per non metterlo in difficolta. Per quanto riguarda il cambio modulo, io mi stupisco di parlare anche di schemi e di caselle in campo perché il calcio è cambiato e non vince per un cambio di posizione ma occupando gli spazi. Ormai il calcio va nella direzione dell’ 1contro1 e bisogna adattarsi a questo cambio. Io ho idea di mettere la squadra con il 4-3-3 o 4-2-3-1 ma è solo un discorso di partenza perché la partita ti obbliga a fare tanti cambi durante la partita. Ora è un discorso individuale che lo metti a disposizione della squadra. Conceicao? Questa è la sua evoluzione e deve andare a cercare di fare più gol, più determinato in fase difensiva, perchè ha questo spunto micidiale. Magari dobbiamo anche farlo migliorare nei contrasti, nella fase difensiva e duelli, però abbiamo visto grande disponibilità da parte sua. Siamo sulla buona strada”

foto facebook juve