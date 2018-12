Spalletti: “Rocchi ha fatto una buona partita, giusta anche la mia espulsione. Su Icardi…”

Queste le prime parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Roma: “Gli episodi? Sono quelli della VAR che devono far intervenire l’arbitro in base al dubbio che c’è o no. E’ stato detto che dobbiamo essere più precisi, se ci sta una situazione mezza e mezza va verificata. Il VAR va perfezionato, ormai tutti si aspettano ci sia il timbro della certezza di ciò che sia avvenuto in campo, quindi si ricorre a questo. Per quanto mi riguarda Rocchi ha fatto una buona partita, anche sulla mia espulsione, giusta. Ha interrotto una ripartenza e mi sono girato dicendo qualcosa. E’ giusto. La partita? In alcune situazioni siamo andati a forzare non accorgendoci dell’uomo libero. Abbiamo trovato una Roma tosta, volevamo palleggiare di più, a discapito della fisicità loro che invece hanno tenuto bene. E’ stata una bella partita. Icardi? E’ l’estensione del bomber in funzione del gol, è chiaro che diventa difficile chiedergli qualcosa di diverso poi. Loro sono stati bravi a pressarci e non si poteva poi sfruttare una superiorità numerica a centrocampo. Lui è forte, con personalità, con sfacciataggine quando è vicino alla porta”.

Foto: Twitter ufficiale Inter