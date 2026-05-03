Spalletti risponde a Sogliano: “Non ho capito cosa vuole. Loro stavano a terra ogni 30 secondi”

03/05/2026 | 21:21:28

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine dell’1-1 contro l’Hellas on conferenza stampa: “Bisogna prendere atto di quello che succede. Non abbiamo vinto questa partita, c’è dispiacere e rammarico, purtroppo poi succede così nel calcio. Con un po’ più di lucidità la partita potevamo metterla sotto controllo, anche se non si può fare questo con tutto. Ma la lucidità fa la qualità, il grande atleta. In quei momenti dove ci vuole il massimo dell’applicazione e della concentrazione. Iniziata bene la partita, loro si sono messi bassi, noi siamo andati a insidiare qualche volta ma non siamo stati bravi a incastrarla bene. Gli si è permesso qualche volta di uscire e creare queste ripartenze che ci hanno costretto a delle corse lunghe, poi abbiamo concesso con leggerezze il gol. E lì diventa tutto più difficile, si diventa un po’ nervosi, si ha timore di non farcela anche prima di iniziarla. Ti crolla il mondo addosso. Partita facile, partita facile… cerchi di mantenere il livello alto ma ti fai condizionare. Si diventa ragazzi, si sbagliano cose banali e magari poi fai grandi giocate, li tieni lì. Loro hanno tirato due volte nello specchio. Bisognava vincerla”.

In 11 occasioni avete commesso un errore che ha portato a subire gol. “Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista di comportamento individuale e qualità, nel duello e nella forza. Magari nell’impostare, nella qualità di andare a giocare e creare concedono qualcosa. Non è la loro caratteristica. Sono qualità, bisogna conviverci. Ti manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto. Lì diventa una zona paludosa davanti l’area, diventa difficoltoso in attacco”. Gli attaccanti che problemi hanno avuto?

E David? “David è un calciatore di manovra e palleggio, di far entrare in porta gli avversari, non è uno sfondatore di armadi in area di rigore. Se sei un po’ più offensivo devi per forza randellare dentro, gli altri si mettono chiusi in area… poi Yildiz non era al meglio. Miretti ci ha provato due volte da fuori, ma non è partito bene. La ricerca era di far stare Vlahovic in area con due uomini sotto in fraseggio, mantenendo aperti gli altri in uno contro uno. Ci manca un po’ di qualità vera nell’angusto della trequarti, nello spazio tra difensori e mediani delle squadre avversarie. Dusan ha cominciato ad andare in giro ma doveva stare lì ad un certo punto. Non ci è andato niente a favore comunque, ma non ho capito cosa volesse dire il direttore Sogliano. Non l’ho capito bene. Vado a rivederlo. Noi non ci siamo mai alzati di panchina, ogni volta loro rimanevano in terra 30 secondi, hanno usato il tempo massimo per il calcio di rinvio. Poi gli serve un punto, hanno fatto un punto meritato”.

Foto: sito Juventus