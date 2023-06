Intervenuto ai microfoni di Dazn per l’ultima volta come tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria, partita che sancisce il termine della sua avventura in Azzurro: “Ripensamento? Non si fanno, devo essere fedele a me stesso. L’addio è una decisione che ho preso, seguirò i ragazzi da casa e farò sempre il tifo per loro”.

Foto: Instagram Napoli