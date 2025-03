Spalletti: “Ripartiti dai giovani, ci proiettano nel futuro. Progetto che mi piace”

Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, ha parlato a Che Tempo che fa sul 9, soffermandosi sul progetto e sul futuro del calcio.

Queste le sue parole: “Siamo ripartiti dai giovani perché pensiamo che abbiano energia, novità da farci vedere e che ci proiettano nel futuro. I giovani – prosegue il commissario tecnico azzurro – tirano sempre fuori cose nuove, ma è chiaro che poi bisogna per forza assumersi delle responsabilità importanti, che a volte ti schiacciano. Ma è proprio dalla ‘pesantezza’ che poi vediamo che persone siamo”.

Spalletti spiega anche quale sia il suo rapporto con i giocatori: “Sono partito dalle squadre giovanili, dove i bambini mi raccontavano cose che ai genitori non dicevano, facevo un po’ il papà e questo modo di fare mi è rimasto. Non si può giocare alla playstation in ritiro? A me farebbe piacere che a una certa ora si vada a letto perché c’è bisogno di riposare e perché i medici dicono che è bene farlo a una certa ora. Se io da calciatore sono mai fuggito da un ritiro? Può essere successo, ed è proprio perché si sanno certe cose che si cerca di mettere un recinto”.

Foto sito FIGC