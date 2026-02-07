Spalletti: “Rinnovo? Quando avrò dimostrato di meritarlo come Yildiz allora sarà possibile”

07/02/2026 | 16:26:24

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Yildiz? Ci siamo vestiti tutti così perchè un giorno importante per la Juventus ed è significativo per le ambizioni di questo club. È bellissimo pensare di avere Kenan per più anni possibili. Le condizioni di Yildiz e Conceicao? Yildiz è a disposizione, mentre Kelly e Conceicao hanno lavorato a parte dobbiamo valutarli domani mattina. Il mio rinnovo? Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa, anche la società deve fare le sue valutazioni. Quando avrò dimostrato di meritarlo come Yildiz allora sarà possibile. Ma ora siamo tutti concentrati sul presente. Ci sono tante partite e le opinioni possono cambiare, facciamo le cose con calma. Con John Elkann parlo spesso, lo sento molto vicino”.

Foto: X Juventus