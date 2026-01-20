Spalletti: “Rinnovo? Non sono pronto a niente, non lo è nemmeno la Juventus”

20/01/2026 | 17:12:21

Luciano Spalletti ha fatto il punto anche sul rinnovo, parlando in conferenza stampa: “Non sono pronto a niente, nemmeno alla Juventus è pronta a niente. Questo dubbio ve lo risolveremo l’ultima settimana della nostra convivenza, del nostro rapporto. Si va avanti così, con coerenza, fino all’ultimo”. Dichiarazioni che fanno parte del gioco soprattutto in queste ore delicate prima del Benfica, ma ci sono già stati – come anticipato – i primi dialoghi e il desiderio reciproco è quello di andare avanti in attesa di nuovi riscontri.

foto x juve