Spalletti: “Rimane difficile pensare di dover rinunciare ad Insigne. Rappresenta Napoli”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel corso della quale si è soffermato anche sul futuro di Lorenzo Insigne.

Queste le sue parole: “Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come lui. Sono fiducioso per il rinnovo. E’ chiaro che per quest’anno ce l’avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo, al di là del contratto. Stiamo parlando di un elemento che un mese fa è andato a Wembley, di fronte a 60 mila inglesi, e s’è preso la coppa. E’ un giocatore che rappresenta Napoli e il Napoli”.

Foto: Twitter Napoli