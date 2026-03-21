Spalletti: “Rigore? La prossima volta faremo un referendum per chi farlo tirare”

22/03/2026 | 00:07:12

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Il rigore? Io vi spiego tutto volentieri, però cerchiamo di fare un presentazione normale di questo episodio. L’altra volta non l’ha battuto Locatelli, quando ha battuto David o quando ha battuto Kenan si chiedeva perchè. Yildiz ha il pallone in mano perchè lo piglia, lo tiene in mano, è positivo lo vogliano battere. Io ho parlato con Locatelli che è venuto lì, mi ha detto che lo tirava, io gli ho detto che se voleva battere lo batteva perchè è lui il rigorista. Quindi l’ho mandato io dicendogli che se voleva lo tirava. La prossima volta faremo un referendum per decidere a chi farlo tirare”.

Foto: sito Juventus