Spalletti ricorda Papa Francesco: “Il nostro incontro uno dei momenti più significativi della mia vita”

Nel giorno del funerale di Jorge Mario Bergoglio, che è stato il 266° pontefice nella storia della Chiesa cattolica, anche Luciano Spalletti ha voluto celebrarlo, postando una foto su Instagram del momento in cui con la Nazionale il commissario tecnico si recò in Vaticano. Il messaggio è breve, ma significativo: “Custodirò per sempre il ricordo di questo incontro nel cassetto dei momenti più significativi della mia vita. Ciao Papa Francesco”.

Foto: Instagram Spalletti