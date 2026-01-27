Spalletti replica sui social a Conte: “Davanti avevamo i migliori di tutti, i campioni d’Italia”

27/01/2026 | 18:18:53

Luciano Spalletti ha replicato via social a Conte, il tecnico della Juventus ha postato un video di un’intervista concessa alla Rai nella quale dice in riferimento alla vittoria contro il Napoli: “Stasera si è preso delle cose perché davanti avevamo i migliori di tutti: i campioni d’Italia. Farlo con loro ha più valore”. Senza parole ma con un video, è questa la replica scelta da Spalletti dopo le dichiarazioni in conferenza di Conte.

