Spalletti: “Recuperata quasi tutta la rosa, ho un solo dubbio. Mertens e Osimhen insieme? Può darsi”

Nella conferenza stampa tenuta quest’oggi alla vigilia della partita con l’Hellas Verona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato della questione infortuni e del possibile impiego in contemporanea di Mertens e Osimhen: “Può darsi che si vada a cambiare qualcosa di qui alla fine perché di calciatori a disposizione ce ne sono molti. Abbiamo recuperato quasi tutta la rosa a disposizione, anche se la sfortuna continua ad essere in credito con noi perché abbiamo perso Meret. Ho un solo dubbio che mi porterò fino a domani”.

Spalletti prosegue: “Quando si gioca con due mediani e un trequartista, il mediano può fare due cose: abbassarsi sulla linea dei difensori o alzarsi per portare via il marcatore e ricevere il pallone, è una cosa naturale, come il trequartista che si abbassa al livello dei centrocampisti. I nostri tre giocatori ruotano facilmente, Fabian Ruiz ha fatto diversi gol giocando da mediano, perché nello scorrimento dell’azione va a fare la mezzala”.

Il tecnico continua: “Il palleggio corto di Lobotka è compatibile col Napoli verticale visto a inizio campionato, se ti aggrediscono secondo me è anche meglio, è una difficoltà ma ti lascia degli spazi. Tutto dipende dal saper leggere i vari momenti della gara. A Firenze il Verona ha sofferto sulle fasce? Hanno meritato il pareggio, noi dovremo esibire le nostre qualità di calcio, ma cercare di essere brutti e sporchi, sfruttando gli spazi che ci potrebbero concedere”.

