Spalletti: “Questo è il Kolo Muani che desideravamo. I direttori sono sempre lì a controllarci”

08/11/2026 | 23:51:40

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Ora abbiamo il Kolo Muani che desideravamo avere e non conta quella che è la posizione perché quando decide di fare le cose con forza con la qualità di corsa che ha lo puoi mettere da qualsiasi parte. Può giocare attaccante, ala, ma fino ad ora aveva avuto un livello un pochino inferiore, ora si è liberato. anche da questo tutore e può giocare ovunque. Se ho temuto di aver perso la squadra? Queste sono cose che fanno parte dei kit da esibire. macché perdo. Io li abbraccio tutti i giorni i miei ragazzi, ci parlo. I Direttori sono sempre li a guardarci, a controllarci. Sto cercando la soluzione per far meglio e ci siamo anche vicini perché stasera una parte di partita l’abbiamo fatta benissimo. Ci manca continuità nei 90′ per la qualità che abbiamo”.

foto x juve