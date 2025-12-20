Spalletti: “Queste vittorie sono mezze imprese. Yildiz ha dato mano anche in fase difensiva, Zhegrova non può farlo”

20/12/2025 | 23:35:21

Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria della Juventus contro la Roma: “Sono contento perché vincere queste partite sono mezze imprese, perché loro stanno bene in campo, loro hanno il ritmo di quello che ti sbriciola, ti stritola se non sei bravo qualche volta a tenere palla, se non sei bravo qualche volta a ripartire. Nel primo tempo lo abbiamo fatto poco, loro ci hanno costretto a dover butta via molta corsa sulla fase difensiva, fanno bene questo accerchiamento da destra a sinistra e quando tu devi riposizionare la squadra nella fase difensiva, una volta nel mezzo spazio di destra, una volta nel mezzo spazio di sinistra, una volta sul calcio d’angolo, sullo spigolo di destra, di sinistra, butti via roba che poi ti manca per avere delle ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo. Nel secondo tempo si è avuto un approccio diverso, una mentalità diversa, un voler andare a far valere le nostre cose, le nostre qualità in maniera più corretta e secondo me abbiamo vinto anche meritatamente perché la partita è stata fatta, la ricerca è stata fatta. E’ chiaro che bisogna alzare il livello di continuità, perché in questo fatto di continue pressioni e di continui duelli, ci sono molte seconde palle, ci sono molte interpretazioni, ci sono molte letture. In queste cose noi ogni tanti spengiamo, abbiamo delle pause e non riusciamo ad essere del livello di squadre come la Roma. Vincere queste partite con delle squadre che ti insegnano anche delle cose è un doppio salto, perché puoi andare poi a parlare, a far conoscere, toccando con mano… perchè poi la squadra ha fatto fatica, ha fatto una grande fase difensiva. Yildiz nel secondo tempo è venuto basso a fare quello che occupa lo spazio in maniera corretta, è riparto da lì e ci ha dato una mano importante. Zhegrova occupa bene gli spazi ma in fase difensiva non può darci mano perché non sa difendere”.

foto x juve