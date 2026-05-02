Spalletti: “Quello che ha trasmesso Zanardi nella vita è indescrivibile. Quarto posto? Non facciamo calcoli”

02/05/2026 | 16:26:41

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Verona.

Le sue parole: “Ci tenevo a salutare un uomo unico per valori sia nella vita che nello sport come Alex Zanardi. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e quello che ha trasmesso nella vita è indescrivibile”.

Come sta la squadra? “Spesso quando sento parlare di quarto posto sento fare dei calcoli. Il quarto posto non lo raggiungi con i calcoli ma mantenendo un livello. Noi nella voglia di allenarci abbiamo mantenuto le stesse cose ed è il rendimento giornaliero che ti fa arrivare là. Noi stiamo bene perciò dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto”.

Foto: sito Juventus