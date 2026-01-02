Spalletti: “Quello che fai il primo dell’anno si ripete tutto l’anno. Quindi bisogna vincere”

02/01/2026 | 16:18:37

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce.

Queste le sue parole: “I calciatori hanno lavorato bene, nonostante il disturbo di queste festività. Io li ho visti arrivare al campo determinati a sviluppare bene quello che bisogna fare. Si è parlato anche dell’anno nuovo che quello che si fa i primi giorni dell’anno poi si ripete. C’è un detto dalle mie parti che dice: ‘quello che fai al primo dell’anno lo fai poi tutto l’anno’. Per cui io ho chiesto in maniera particolare di sviluppare bene questi allenamenti. E poi si è anche detto che ogni giorno si mette in palio un piccolo premio che è visibile o non visibile bisogna impegnarsi per portare a casa un piccolo premio. Perché poi la somma di questi piccoli premi è quello che ti fa arrivare fino in fondo al risultato. Per cui mi aspetto che diano continuità alla stessa attenzione che hanno messo nelle partite precedenti. Magari andando a prendere sempre qualcosa di nuovo che ci possa dare ancora più forza perché nel calcio moderno funziona così. Sono loro i protagonisti, sono loro che devono poi andare a scavare, scoprire le situazioni nuove e andare a trovare delle azioni nuove fuori da quello che è il preordinato. La partita non è facile perché io il Lecce lo conosco bene. Conosco molte persone nel Lecce tra cui Di Francesco perché ci ho lavorato insieme quando ero alla Roma, ci ho giocato contro, siamo amici di lunga data. È un allenatore modernissimo da un punto di vista di insegnamenti ha sempre fatto di un calcio molto propositivo. Il suo target e il suo marchio è quello lì per cui sarà una partita aperta, perché ti vengono a pressare. Una linea difensiva che lavora con quello che il resto della squadra e hanno fatto delle buonissime partite in questo campionato. Quindi sarà una partita difficile e ci sarà bisogno di tutta la nostra forza”.

Come si preparano così tante partite?

“Non è facile preparare le partite con le tempistiche così ravvicinate, ma io ho la fortuna di aver trovato delle persone alla Juventus che sanno lavorare. Poi attraverso a questo collaborazione possiamo lavorare su più fronti e preparare le partite. È chiaro che con queste partite qualche muscolo andrà in sofferenza e abbiamo bisogno di tutti”.

