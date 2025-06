Spalletti, quelle parole che erano già una sentenza. Ma c’è un grande dubbio

07/06/2025 | 19:50:27

“Devo parlare con il presidente Gravina, qualcosa è successo”. Quelle parole, pronunciate così, dopo la batosta in Norvegia, erano già una spia molto bene accesa. Evidentemente più che “qualcosa è successo”, dovremmo dire che “qualcosa si è rotto”. A noi sembra abbastanza surreale che si debba andare in questa situazione fino a lunedì sera quando la Nazionale affronterà la Moldavia nella seconda partita delle qualificazioni Mondiali. Le situazioni extracampo, emerse alla vigilia della sfida in Norvegia, possono aver creato turbolenze che hanno portato Spalletti a uscire allo scoperto. Resta un quesito: se il ct avesse deciso di mollare, non sarebbe meglio evitare di entrare nel frullatore per le prossime 48 ore e con una partita fondamentale in una corsa che è già un inseguimento? Indipendentemente dai nomi circolati e all’interno di una situazione delicatissima.

Foto: FIGC.it