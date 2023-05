Spalletti: “Quando si perde c’è sempre un leggero fastidio, lo subiscono anche i calciatori”

Luciano Spalletti a DAZN sulla sconfitta del suo Napoli a Monza si è espresso così: “La nostra qualità di tener palla, farla girare, riuscire a mettersi nella metà campo avversaria oggi non l’abbiamo fatta vedere. C’è stata meno pulizia di gioco e se siamo costretti a rincorrere sulle ripartenze ci troviamo in difficoltà, è la cosa contraria rispetto a quello che possiamo fare. Quando si perde c’è sempre un leggero fastidio, lo subiscono anche i calciatori”.

Su Kvaratskhelia: “Sa fare molto bene tante cose, deve metterci un pochino di più quando la palla é degli altri. Se lui assume una posizione corretta per gli altri diventa più facile lavorare negli spazi ridotti, sicuramente é un calciatore favoloso in fase di possesso. Quando ha palla lui gli altri lo temono, lo raddoppiano, questo libera degli spazi per giocare da altre parti. E’ un calciatore stratosferico”.

Foto: spalletti-twitter-napoli