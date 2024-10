Spalletti: “Quando guardo Retegui noto pezzi in più. Kean diventerà super”

Ospite di DAZN, il commissario tecnico Luciano Spalletti si è soffermato su alcuni azzurri protagonisti in campionato. “Retegui e Di Lorenzo stanno facendo bene. Quando guardo Retegui, noto sempre pezzi in più. Oltretutto è molto critico con se stesso, un messaggio per me importante. Kean? Da tanto tempo dico che diventerà un grande calciatore. Ha forza, può migliorare tecnicamente e ha esperienza internazionale”.

Foto: sito FIGC